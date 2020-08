Um dos protagonistas do 7 a 1 aplicado pela Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, o atacante Thomas Müller voltou a ser personagem principal de um massacre que já se colocou na história do futebol: os 8 a 2 do Bayern de Munique sobre o Barcelona, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

E, ao comparar os dois resultados, o jogador não hesitou em classificar o domínio do Bayern como maior do que o imposto pela seleção alemã no Mineirão.