O espanhol Marc Márquez, da Honda, líder do Campeonato Mundial de MotoGP com 44 pontos de vantagem para o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, encarará neste fim de semana o Grande Prêmio da Alemanha, em que tem um retrospecto avassalador, já que venceu as últimas seis edições.

Desde 2013, apenas o cinco vezes campeão da categoria subiu ao topo do pódio. Na principal competição de motovelocidade do planeta, apenas o italiano Giacomo Agostini tem histórico de ganhador maior na prova, em que foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 e 1976.