Seleção peruana faz seu último treino antes do jogo contra o Chile. EFE/

As seleções chilena, apesar de bicampeã continental, e peruana, embora tenha conseguido participar da última edição da Copa do Mundo, fazem uma semifinal de "patinhos feios" da Copa América, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Fora do grupo das favoritas, que contava com Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, essa última após a fase de grupos, Chile e Peru duelarão diretamente por uma vaga na final pela terceira vez na história. Em 1979 e 2015, a 'Roja' bateu o adversário e avançou, sendo na última edição, a que foi campeã de maneira inédita.