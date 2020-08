O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, tentará neste fim de semana, no Grande Prêmio da Bélgica, encerrar um incomum jejum de vitórias, no circuito de Spa-Francorchamps, onde a Ferrari venceu nas duas últimas temporadas.

A última vez que o seis vezes campeão mundial levou a melhor na tradicional prova, que faz parte do calendário oficial da Fórmula 1 desde 1950, foi dois anos atrás. O dono do carro número 44 subiu ao topo do pódio na pista região belga da Valônia, em 2010, 2015, 2017.