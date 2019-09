O diretor do Barcelona, Javier Bordas, afirmou nesta terça-feira que o clube ainda não desistiu de contar com o atacante Neymar, apesar das dificuldades nas negociações com o Paris Saint-Germain na última janela de transferências do mercado europeu.

"Enquanto ele quiser vir, vamos fazer o possível para que ele venha", disse Bordas em entrevista à Agência Efe em Medellín, na Colômbia, onde participava de um evento.