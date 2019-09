Diego Maradona teve uma estreia amarga como técnico do Gimnasia La Plata, em derrota para o Racing por 2 a 1 neste domingo, em casa, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Argentino.

No duelo disputado no estádio El Bosque, em La Plata, Diego González colocou 'La Academia', atual campeã, em vantagem aos 38 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa ainda empataram aos sete da etapa final, com Matías García, mas Zaracho estragou a festa da torcida local dois minutos depois ao marcar o segundo do time de Avellaneda.