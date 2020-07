O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, buscará neste fim de semana a oitava vitória no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, o que pode representar até a tomada da liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que está nas mãos do companheiro, o finlandês Valtteri Bottas.

Caso suba ao topo do pódio mais uma vez em Hungaroring, circuito em que mais ganhou ao lado do Gilles Villeneuve, onde acontece o GP do Canadá - que neste ano está adiado, ainda sem data prevista -, o atual campeão da categoria se igualará ao alemão Michael Schumacher, como maior vencedor de uma mesma etapa, no caso, a da França.