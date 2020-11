O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, terá neste fim de semana, no Grande Prêmio da Turquia, a primeira oportunidade na temporada de garantir o heptacampeonato mundial de Fórmula 1, se igualando assim ao alemão Michael Schumacher, recordista no quesito.

No circuito Istambul Park, o líder da temporada precisa marcar 19 pontos para ficar com o título, independente da posição do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas. Ou seja, basta ganhar a etapa ou então terminar em segundo, desde obtenha a melhor volta.