O nadador italiano Lorenzo Zazzeri, medalha de prata na prova do revezamento 4x100 metros livres da natação dos Jogos Olímpicos, revelou nesta terça-feira nas redes sociais que foi vítima de um roubo na cidade de Florença, na Itália, perdendo assim algumas "recordações" do período em que esteve no Japão.

Pouco depois do retorno ao país natal, Zazzeri se encontrou com alguns companheiros em uma piscina particular e, ao sair do local, se deparou com o carro apresentando vidros quebrados, além de não ter encontrado a mochila que trouxe de Tóquio.