O espanhol Rafael Nadal declarou neste domingo que a vitória de virada por 3 sets a 2 sobre o russo Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália resultou no título "mais inesperado da carreira", que inclusive o isolou como o maior campeão de torneios Grand Slam da história entre os homens, com 21 conquistas.

"É o título mais inesperado da minha carreira e um dos mais emocionantes por tudo o que vivi nos últimos meses", explicou o tenista em entrevista coletiva.