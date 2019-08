O espanhol Rafael Nadal venceu nesta terça-feira o australiano John Millman por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, e avançou para a segunda rodada do US Open.

Sem grandes dificuldades, Nadal, que nunca caiu na estreia do US Open, despachou o carrasco do suíço Roger Federer na última edição do Grand Slam em 2h10 minutos de partida.