O espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic venceram os jogos que disputaram nesta segunda-feira e se garantiram na segunda rodada da chave masculina de Roland Garros, em que o austríaco Dominic Thiem também se classificou.

Considerado o melhor jogador de saibro da atualidade, o número 2 do mundo superou o alemão Yannick Hanfmann, proveniente do qualifying do torneio, por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-3, em uma hora e 57 minutos.