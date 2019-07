O suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, os dois maiores vencedores de Grand Slam em chaves masculinas de simples, se enfrentarão em uma partida de exibição em um estádio com capacidade para 50 mil pessoas, na Cidade do Cabo, no ano que vem.

Foi o próprio Federer quem havia gerado rumores sobre a realização do evento ao dizer em entrevista à revista "Vogue" que planejava quebrar o recorde de espectadores em uma partida de tênis junto com Nadal.