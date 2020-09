Uma raquete do tenista espanhol Rafael Nadal e uma camisa do jogador francês Kylian Mbappé foram os principais destaques de um leilão beneficente de artigos doados por lendas do esporte internacional, que arrecadou 320 mil euros (cerca de R$ 2 milhões) em três horas.

O leilão, realizado na noite de quinta-feira e cujo resultado foi divulgado nesta sexta, dedicou toda sua arrecadação à instituição de caridade "The Shooting Stars", que apoia crianças com glioma de tronco cerebral.