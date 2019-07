O espanhol Rafael Nadal atropelou o português Joao Sousa nesta segunda-feira, se classificou para as quartas de final de Wimbledon e superou o sueco Bjorn Borg em número de vitórias no Grand Slam londrino.

Atual número 2 do mundo, Nadal precisou de uma hora e 45 minutos para aplicar um triplo 6-2 em Sousa, o 69º do ranking. Com o resultado, o espanhol chegou a 52 vitórias na "grama sagrada", uma a mais que Borg.