O espanhol Rafael Nadal, número 2 do ranking mundial na atualidade, passou nesta quarta-feira pelo alemão Yannick Maden, que havia furado o qualifying, e se garantiu dessa forma na terceira rodada de Roland Garros.

O campeão do torneio em 11 oportunidades levou a melhor sobre o adversário, 114º da classificação do circuito, por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, em partida que teve duração de duas horas e nove minutos.