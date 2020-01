O espanhol Rafael Nadal foi eliminado do Aberto da Austrália nesta quarta-feira, nas quartas de final, ao ser derrotado por 3 sets a 1 pelo austríaco Dominic Thiem, deixando a primeira posição no ranking mundial nas mãos do sérvio Novak Djokovic, que assimirá o número 1 caso seja campeão.

Em duelo com mais de quatro horas de duração, Thiem se classificou para as semifinais com parciais de 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 e 7-6 (6).

O adversário do austríaco na próxima sexta-feira será o alemão Alexander Zverev, que eliminou o suíço Stan Wawrinka de virada, com parciais de 1/6, 6/3, 6/4 e 6/2, e disputará uma semifinal de Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Um dia antes, na outra semifinal, Roger Federer enfrentará Djokovic no 50º confronto entre ambos. Atualmente, o retrospecto do duelo tem 26 vitórias do sérvio, contra 23 do suíço. EFE

