O espanhol Rafael Nadal assumiu pela oitava vez na carreira a liderança do ranking da ATP nesta segunda-feira, um dia depois do sérvio Novak Djokovic conquistar o título do Masters 1.000 de Paris, na França.

O novo primeiro colocado é o segundo mais velho a alcançar a condição de número 1 do tênis mundial, com 33 anos, três a menos que o suíço Roger Federer, em 2018.