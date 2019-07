Questionado se achou normal jogar na quadra central de Wimbledon nesta segunda-feira, enquanto a atual líder do ranking da WTA, Ashleigh Barty, competia na quadra 2, o espanhol Rafael Nadal, número 2 da ATP, afirmou que não quer criar polêmicas, mas disse se considerar "um pouquinho mais" importante que a australiana.

"Sinceramente, no mundo do tênis atual, sinto que sou um pouquinho mais (importante) que Ashleigh Barty, mesmo ela sendo a número 1 do mundo, tendo acabado de ganhar Roland Garros e jogando incrivelmente bem", declarou o espanhol.