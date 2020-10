O espanhol Rafael Nadal e o austríaco Dominic Thiem, que disputaram as duas últimas finais masculinas, e a romena Simona Halep, primeira cabeça de chave no feminino, se classificaram com certa facilidade para a terceira rodada de Roland Garros, enquanto a americana Serena Williams desistiu do torneio por lesão.

Em busca do 13º título no saibro parisiense, Nadal não deu a menor chance para o americano Mackenzie McDonald e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-0 e 6-3, em apenas uma hora e 40 minutos de partida.