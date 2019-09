O espanhol Rafael Nadal venceu o sul-coreano Hyeon Chung por 3 a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, continua sem perder sets no US Open e já está nas oitavas de final, em que fará um duelo de campeões do Grand Slam americano com o croata Marin Cilic.

Em busca do tetracampeonato, Nadal, número 2 do mundo, não teve dificuldade em Nova York até agora. Passou pelo australiano John Millman, algoz do suíço Roger Federer no ano passado, na estreia, também em sets diretos, e na segunda rodada ganhou por W.O. de Thanasi Kokkinakis, também da Austrália.