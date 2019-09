O espanhol Rafael Nadal conquistou neste domingo, pela quarta vez na carreira, o US Open, último Grand Slam da temporada, ao vencer decisão que teve duração de quatro horas e 50 minutos contra o russo Daniil Medvedev.

O número 2 do mundo, que manterá a posição, mas agora bem mais perto do sérvio Novak Djokovic, levou a melhor na partida por 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 e 6-4. Com isso, voltou a erguer o troféu, repetindo o que fez em 2010, 2013 e 2017.