O espanhol Rafael Nadal venceu o italiano Matteo Berrettini nesta sexta-feira por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (6), 6-4 e 6-1, e disputará a decisão do US Open.

Primeiro italiano a chegar à semifinal do último Grand Slam da temporada em mais de 40 anos, Berrettini, de apenas 23 anos, fez um jogo duro, especialmente no primeiro set, mas não foi páreo para o espanhol, que buscará seu quarto título do US Open.