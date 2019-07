Em um dos duelos que mais chama a atenção nos torneios masculinos atualmente, dada a tensão no ar quando os dois tenistas estão em quadra, o espanhol Rafael Nadal venceu o australiano Nick Kyrgios nesta quinta-feira e se classificou para a terceira rodada em Wimbledon.

Kyrgios se tornou uma pedra no sapato de Nadal em 2014, quando, aos 19 anos, eliminou o então líder do ranking mundial nas oitavas de final na grama londrina. O australiano havia vencido também o confronto mais recente, pela segunda rodada do ATP 500 de Acapulco, no México, ao virar o tie-break decisivo de 3-6 para 8-6. Desde então, cruzaram algumas declarações, com o atual segundo colocado do ranking criticando o comportamento do rival.