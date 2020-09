Longe das quadras desde o dia 1º de março, quando foi tricampeão do ATP 500 de Acapulco, o espanhol Rafael Nadal confirmou nesta quinta-feira que voltará às quadras na próxima semana para a disputa do Masters 100 de Roma, onde buscará o nono troféu.

"O Foro Itálico (sede do torneio) é sempre um lugar especial para mim e neste ano ainda mais porque será meu primeiro torneio depois de um tempo sem jogar", afirmou o segundo colocado do ranking mundial em vídeo divulgado pelos organizadores do torneio nas redes sociais.