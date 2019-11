Derrotado pelo Bordeaux, por 2 a 0, o Nantes chegou neste domingo a três derrotas seguidas e perdeu a vice-liderança do Campeonato Francês após ter sido ultrapassado pelo Angers no sábado.

Com um gol em cada tempo, François Kamano e Hwang Ui-jo, respectivamente, foram os responsáveis pela segunda vitória consecutiva do Bordeaux, que chegou à sexta posição, com 19 pontos, apenas um a menos que o Nantes, terceiro colocado ao término da 12ª rodada.

Também neste domingo, o Nice finalmente voltou a vencer, após cinco rodadas (quatro derrotas e um empate), e subiu para o 13º lugar, com 16 pontos.

Wylan Cyprien e Christophe Hérelle balançaram as redes no primeiro tempo e garantiram o triunfo de 2 a 0 sobre o Stade de Reims, que permanece com 18 pontos, como sétimo colocado.

Na última partida do dia, o Saint Étienne derrotou o Monaco por 1 a 0. O gol de Denis Bouanga fez a equipe da casa saltar para a oitava posição, com a mesma pontuação que o Stade de Reims, mas seis gols a menos de saldo.

O Monaco, que vinha de duas vitórias consecutivas, caiu para a 15ª posição ao ficar estagnado com 15 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.