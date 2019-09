Torcida do Nantes em foto de abril. EFE / YOAN VALAT

O Nantes teve a chance de assumir a liderança do Campeonato Francês de forma isolada neste domingo, dia de encerramento da quarta rodada, mas perdeu para o Nice por 2 a 1 de virada em casa e tem a mesma pontuação de outros três concorrentes.

O jogo no Stade Auguste Delaune II começou da melhor maneira possível para a equipe anfitriã, que fez 1 a 0 aos 25 minutos do primeiro tempo, com gol contra de Benítez.