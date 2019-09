A japonesa Naomi Osaka, atual quarta colocada do ranking mundial, conquistou neste domingo o título do WTA Premier de Osaka, no Japão, na cidade em que nasceu e que leva também no sobrenome.

A tenista de 21 anos, que já liderou a classificação do circuito feminino, passou pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 19 minutos.