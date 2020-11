A direção do Napoli instalou no estádio San Paolo nesta quinta-feira uma grande faixa que homenageia o argentino Diego Maradona, maior ídolo da história do clube italiano, que morreu ontem, após sofrer uma parada cardíaca.

Na peça, colocada na parte externa do estádio, que será palco do duelo entre o clube italiano e o Rijeka, da Croácia, pela Liga Europa, é possível ver uma camisa número 10, utilizado por 'El Pibe' na passagem pelo clube, entre 1984 e 1991, o rosto do ex-jogador e a expressão 'The King' (O Rei).