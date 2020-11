Os jogadores do Napoli pisarão nesta quinta-feira no gramado do estádio San Paolo, onde a equipe enfrentará o Rijeka, da Liga Europa, com a camisa 10, como forma de homenagear o argentino Diego Maradona, que morreu ontem.

De acordo com informações apuradas pela Agência Efe, a diretoria do clube italiano recebeu autorização da Uefa, que organiza a competição, para fazer a homenagem, no período entre a entrada no campo de jogo e o aquecimento.