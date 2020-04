Depois de ter anunciado que as equipes cujos estados têm poucas restrições de deslocamento por causa da pandemia do novo coronavírus poderiam treinar a partir da próxima sexta-feira, a NBA voltou atrás nesta segunda-feira e informou que as atividades poderão ser retomadas apenas no dia 8 de maio.

O comissário da liga americana de basquete, paralisada desde 11 de março, Adam Silver, já está trabalhando em um plano para reiniciar os jogos da temporada regular. A meta é que os playoffs sejam disputados a partir de junho.