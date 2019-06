Quinto colocado no Grande Prêmio da Áustria neste domingo, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) minimizou a importância do resultado e disse que nem todos os fins de semana podem ser perfeitos no Mundial de Fórmula 1.

"Desta vez, acho que as temperaturas elevadas nos prejudicaram", disse o pentacampeão e líder do Mundial de Pilotos com 197 pontos, 31 a mais que seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas.