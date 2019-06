A Comissão de Árbitros da Conmebol anunciou nesta terça-feira que o argentino Néstor Pitana será o árbitro do jogo de abertura da Copa América, entre as seleções de Brasil e Bolívia, que acontecerá daqui três dias, no Morumbi, em São Paulo.

Um dos mais experientes árbitros do futebol mundial apitou a decisão da última final da Copa do Mundo, na vitória da França sobre a Croácia por 4 a 2, no estádio Luzhniki, em Moscou, na Rússia.