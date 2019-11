O neto do lendário goleiro soviético Lev Yashin, Vasili Frolov, apostou nesta sexta-feira no brasileiro Alisson, do Liverpool, como o principal favorito para conquistar o troféu que leva o nome de seu avô, que será entregue pela primeira vez na próxima segunda, em Paris.

"Alisson foi o melhor em 2019. Apesar da lesão que sofreu no início da temporada, ele teve um ótimo ano. O Liverpool venceu a Liga dos Campeões em primeiro lugar graças a ele", disse à Agência Efe.

Frolov que foi convidado pela revista "France Football" para participar da cerimônia na capital francesa, lembrou que o Liverpool esteve perto de conquistar o Campeonato Inglês na última temporada e que Alisson foi o melhor goleiro da Copa América, vencida pela seleção brasileira.

"Ele é um goleiro moderno. Ele adapta-se como uma luva ao sistema de jogo do Liverpool", afirmou.

De acordo com Vasili Frolov, que também foi goleiro profissional, Alisson possui grande técnica, quanto sob as traves, quanto com os pés. "É muito seguro. Não me lembro dele ter cometido erros graves em jogos importantes", explica.

Em segundo lugar, ele coloca outro brasileiro, o goleiro do Manchester City, Ederson. Frolov afirmou que "raramente" ele viu um goleiro com tanta autoconfiança desde tão cedo. EFE

io/phg