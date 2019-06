O pequeno Benjamín, neto do técnico Ricardo Gareca, foi nesta sexta-feira o protagonista do último treino da seleção peruana antes da estria na Copa América, contra a Venezuela, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Como já tinha acontecido na Copa do Mundo do ano passado, o menino participou de um momento de descontração da 'Blanquirroja' ao trocar passes com o avô no gramado do centro de treinamentos do Internacional.