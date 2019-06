O goleiro brasileiro Neto, recém contratado pelo Barcelona junto ao Valencia, se despediu do seu agora ex-clube e da torcida com uma mensagem na qual afirma que sai "de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido".

O jogador escreveu nesta sexta-feira em sua conta no Instagram que chegou ao Valencia com o objetivo de levar o clube novamente à Liga dos Campeões da Europa e conseguiu isso, junto com seus companheiros, em duas ocasiões.