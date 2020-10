1 out 2020

O alemão Manuel Neuer (c), do Bayern de Munique.

O alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi anunciado nesta quinta-feira como o melhor goleiro da edição passada da Liga dos Campeões, em que se sagrou campeão, enquanto a francesa Sarah Bouhaddi, do Lyon, levou a melhor no torneio continental feminino.

Destaque na decisão da competição, em que o time bávaro derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0, o Neuer também foi reconhecido pelo restante da temporada, em que sofreu apenas oito gols, em 11 jogos pela competição organizada pela Uefa.