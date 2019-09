De volta ao Paris Saint-Germain após quatro meses, o atacante Neymar admitiu neste sábado que fez todo o esforço possível para deixar o clube no mês passado e que foi impedido de realizar o próprio desejo, mas garantiu que manterá o foco na equipe francesa na atual temporada.

"Fiz o possível para deixar o clube, mas infelizmente não deixaram. Tudo isso já passou. Agora só penso no PSG", declarou o camisa 10 após a vitória sobre o Strasbourg por 1 a 0, no Parc des Princes, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Francês e decidido com um gol de voleio do craque brasileiro.