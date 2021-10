8 out 2021

EFE Paris 8 out 2021

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, está entre os 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro 2021, cuja lista foi divulgada nesta sexta-feira pela revista francesa "France Football", organizadora do evento.

O atacante brasileiro foi duas vezes terceiro colocado na premiação, superado em 2015 pelo argentino Lionel Messi e em 2017 pelo português Cristiano Ronaldo.