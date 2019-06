O atacante Neymar publicou nesta quinta-feira uma foto nas redes sociais com Karim Benzema, do Real Madrid, alimentando rumores de que deixará o Paris Saint-Germain.

O camisa 10 da seleção brasileira, cortado da Copa América após sofrer uma lesão no tornozelo direito em amistoso contra o Catar, às vésperas do início do torneio, compartilhou uma imagem divulgada pelo próprio Benzema no Instagram.