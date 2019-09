O atacante Neymar comunicou ao Paris Saint-Germain que continuará no clube nesta temporada, segundo informações divulgadas neste sábado pelo jornal francês "L'Équipe".

De acordo com o periódico, o camisa 10 desistiu, ao menos por enquanto, de voltar para o Barcelona, visto que as negociações do PSG com os 'Blaugranas' não prosperaram nos últimos dias, apesar da longa negociação.