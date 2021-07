Neymar criticou o árbitro chileno Roberto Tobar pela postura adotada na vitória do Brasil sobre o Peru por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pelas semifinais da Copa América, e revelou o desejo de enfrentar a Argentina de Lionel Messi na decisão.

"Ele é um árbitro muito arrogante. A forma como ele olha, é uma falta de respeito. Ele pode errar ou acertar, isso faz parte do jogo, mas não pode ser um árbitro de semifinais de Copa América", opinou o camisa 10 da seleção ainda no campo de jogo após o triunfo no Rio de Janeiro.