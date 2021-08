Neymar utilizou nesta terça-feira a ferramenta 'story' do Instagram para dar boas-vindas ao Paris Saint-Germain ao atacante argentino Lionel Messi, em uma postagem em que era possível ler a frase em inglês "juntos de novo", colocada no ar antes mesmo do anúncio da contratação pelo clube.

O camisa 10 da seleção brasileira, junto com o curto texto, publicou um vídeo dele e do antigo companheiro de Barcelona se abraçando, em comemoração de gols.