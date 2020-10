O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain. EFE/Arquivo

O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, entrou na lista negra da Receita da Espanha, publicada nesta quarta-feira pela Agência Tributária do país, onde viveu entre 2013 e 2017, período em que defendeu o Barcelona.

A dívida do jogador, de acordo com as informações divulgadas pelo órgão oficial, é de 34,6 milhões de euros (R$ 229,1 milhões).