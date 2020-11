O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2020, e o goleiro Alisson, do Liverpool, ao de melhor goleiro do ano, são os únicos brasileiros na briga para receber o The Best, concedido pela Fifa, segundo anunciou nesta quarta-feira a entidade.

Além disso, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, concorre ao Prêmio Puskas, de gol mais bonito, por lance do Campeonato Brasileiro passado, durante a vitória contra o Ceará.