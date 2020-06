Um tribunal de Barcelona condenou Neymar a devolver ao Barcelona 6,8 milhões de euros dos 20,75 milhões que recebeu no verão de 2016 como bônus por renovação de contrato.

A sentença, à qual a Agência Efe teve acesso, rejeita totalmente a ação aberta pelo atacante brasileiro contra o Barcelona por não ter depositado todo o prêmio estipulado na renovação do contrato até 2021, montante que chegava a 64,40 milhões de euros.

Durante a audiência, realizada em novembro do ano passado, os advogados de Neymar cobraram do clube catalão os 43,65 milhões de euros pendentes como bônus.

O Barcelona, por sua parte, exigia do jogador uma indenização de 22,5 milhões de euros (os 20,75 milhões pagos ao brasileiro mais juros) por entender que Neymar descumpriu o contrato ao assinar com o Paris Saint-Germain um ano depois da renovação.

O juiz responsável pelo caso considerou que o jogador "não só não tinha o direito de receber o montante que é objeto do seu pedido como também, levando em conta o pedido que lhe foi feito, deve reembolsar ao clube o montante recebido em excesso como bônus de assinatura, tendo rescindido o seu contrato de trabalho sem causa justificada além do simples desejo de assinar com outro clube".

A decisão atende parcialmente o pedido do clube catalão, que recuperará quase um terço do que pagou antecipadamente para renovar com o atacante por cinco temporadas, apesar de, no fim, o vínculo só ter durado mais um ano. EFE

gmh/vnm