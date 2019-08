O homem agredido por Neymar durante a entrega da premiação da Copa da França, em 27 de abril deste ano, processou o atacante brasileiro nesta sexta-feira, segundo informações divulgadas pelo jornal "L'Équipe".

O agredido é torcedor do Rennes, equipe que derrotou o Paris Saint-Germain nos pênaltis no Stade de France na final da copa nacional. Após o apito final, quando os jogadores subiam as tribunas para receberem as medalhas, o rapaz disse que Neymar não sabe jogar, e o camisa 10 reagiu golpeando-o.