Após ter se destacado na vitória do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta por 2 a 1, em que construiu belas e importantes jogadas, mas perdeu algumas chances claras de gol, o atacante Neymar comemorou a classificação da equipe francesa para as semifinais da Liga dos Campeões e garantiu jamais ter temido uma eliminação, mesmo com o placar desfavorável até os instantes finais.

"Nunca pensei na eliminação. Na minha cabeça, desde que voltamos a treinar, eu sabia que chegaríamos até o final", declarou o camisa 10 na saída do gramado do Estádio da Luz, em Lisboa, palco do confronto pelas quartas de final da Champions.