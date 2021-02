Com contrato até junho de 2022, Neymar ressaltou neste domingo a intenção de prolongar a passagem pelo Paris Saint-Germain, e disse acreditar na permanência do companheiro de ataque Kylian Mbappé.

"Estou muito feliz (no PSG). As coisas mudaram bastante e quero continuar nas próximas temporadas. Mudaram muito e me sinto bem, estou mais tranquilo. Quero ficar, e acredito que Mbappé, também", comentou em entrevista ao canal "Téléfoot".