A seleção brasileira mostrou bom futebol e goleou nesta quinta-feira a Coreia do Sul, em Seul, por 5 a 1, em um dos últimos amistosos antes da disputa da Copa do Mundo, que acontecerá no fim deste ano no Catar.

O artilheiro da partida foi Neymar, que balançou a rede duas vezes, em cobranças de pênalti, um dia depois de ter virado dúvida para o jogo, devido um pisão sofrido no pé direito durante o treino de ontem na capital do país asiático.